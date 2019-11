Mundo

Facebook anuncia influência nas eleições em Moçambique

A rede social Facebook anunciou, na quarta-feira, a retirada de uma série de contas que influenciaram os processos eleitorais em diversos países africanos, incluindo Moçambique, onde a Polícia deu por concluído o inquérito relacionado com o assassinato do activista e observador eleitoral Anastácio Matavel.

Piratas informáticos usaram contas falsas para espalhar “notícias” sobre países africanos

Fotografia: DR

A rede social Facebook anunciou, quarta-feira, que eliminou um conjunto de páginas, grupos e contas falsas usadas para espalhar “notícias” relacionadas com eleições, política moçambicana e de outros países africanos.

“Hoje, removemos 35 contas do Facebook, 53 páginas, sete grupos e cinco contas do Instagram originárias da Rússia e focadas em Madagáscar, República Centro-Africana, Moçambique, República Democrática do Congo, Costa do Marfim e Camarões”, anunciou a em-presa, em comunicado citado pela Lusa. O material era usado para provocar “interferência estrangeira”, ou seja, “um comportamento dissimulado, coordenado em nome de um actor estrangeiro”, em que “redes de contas eram usadas para enganar o público sobre quem eram os autores e o que estavam a fazer.”

Os promotores “usaram uma combinação de contas falsas e contas autênticas de cidadãos locais”, em cada país, “para gerir páginas e grupos e publicar conteúdo”, nomeadamente, “notícias sobre políticas russas em África, eleições em Madagáscar e Moçambique, observação eleitoral por uma ONG local e críticas às políticas francesas e americanas.” Cerca de 475 mil contas seguiam uma ou mais das páginas em causa, cerca de 450 pessoas seguiam os grupos que foram apagados e outras 650 acompanhavam as contas de Instagram.

A investigação do Facebook sugere que o empresário russo Yevgeniy Prigozhin está por detrás da acção, uma figura já indiciada junto do Departamento de Justiça norte-americano, refere a empresa.

A acção concertada, que abrangeu Moçambique, incluiu um investimento de 77 mil dólares em anúncios no Facebook, veiculados desde Abril de 2018 até quarta-feira. “Descobrimos esta actividade no âmbito das investigações internas sobre comportamentos dissimulados, suspeitos e vinculados à Rússia em África”, concluiu o Facebook.

Concluído inquérito policial

O Comando Geral da Polícia moçambicana anunciou a conclusão do inquérito ao homicídio de Anastácio Matavel, activista e observador eleitoral, adiantando que o documento está a ser analisado ao mais alto nível. “As equipas constituídas para o inquérito já concluíram o trabalho, o relatório foi submetido às entidades competentes e está a ser analisado ao mais alto nível”, afirmou Orlando Modumane, porta-voz do Comando Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM).

Anastácio Matavel, editor executivo do Fórum de Organizações Não-Governamentais de Gaza (FONGA), foi morto a tiro, em 7 de Outubro, por quatro polícias de uma unidade de elite da Polícia moçambicana e um civil, quando saía de uma acção de formação de observadores eleitorais, na cidade de Xai-Xai, capital da província de Gaza, Sul de Moçambique. No dia seguinte ao assassinato, a Polícia moçambicana anunciou a abertura de um inquérito, prometendo divulgar os resultados no prazo de 15 dias, o que ainda não aconteceu.

Dois dos agentes da Polícia envolvidos no crime morreram, quando a viatura em que seguiam capotou, outros foram detidos no local, após ficarem feridos no acidente, e o civil implicado na morte encontra-se a monte.

A morte de Anastácio Matavel provocou repúdio e condenação em Moçambique e fora do país, por se tratar de um activista da sociedade civil envolvido na observação eleitoral e que morreu numa província conhecida pela intolerância política contra opositores da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.