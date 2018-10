Mundo

Faltam alimentos nas zonas atacadas por grupos armados

Victor Carvalho

A população do norte de Moçambique está a atravessar um período de grande dificuldade devido aos ataques de grupos armados que forçam a que abandonem as suas terras.

Fotografia: DR

De acordo com um comunicado da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome (FEWS Net, sigla inglesa), em vez de haver um “risco mínimo” de insegurança alimentar, passou a haver “uma situação de stress em áreas afectadas por ataques armados em Cabo Delgado, onde as famílias são forçadas a abandonar as casas”.

Recentemente, fontes do Governo moçambicano, citadas no referido relatório, indicaram que “muitos agregados familiares deslocados regressaram às suas aldeias, enquanto o Governo, em coordenação com o Programa Alimentar Mundial (PAM), presta assistência humanitária aos retornados”.

Para agravar ainda mais a situação de crise, recentemente, desenrolaram-se mais ataques, o que poderá aumentar de modo significativo o número global de deslocados.O mesmo relatório refere que, numa escala de insegurança alimentar de 1 a 5 de risco mínimo até fome, a zona litoral da província de Cabo Delgado está no nível 2, mas se os ataques continuarem podem surgir sinais de nível 3, o que já equivale a uma crise.



Ataques há um ano

Os ataques armados na região norte de Moçambique começaram em Outubro de 2017, fazendo até agora um número indeterminado de mortos, mas que se calculam possa ser da ordem das centenas, e um número ainda maior de deslocados.

De início pensava-se que os atacantes pudessem estar associados a cultos muçulmanos radicais, nomeadamente numa mesquita da região norte de Mocímboa da Praia, mas a verdade é que os grupos que têm atacado as aldeias nunca fizeram nenhuma reivindicação nem deram a conhecer as suas intenções.

Apesar disso, alguns investigadores sugerem que os actos de violência podem estar ligados a redes de tráfico de heroína, marfim, rubis e madeira.

A situação alimentar, de facto, é mais grave no norte do país, pois nas restantes zonas regista “riscos mínimos”, situando-se no nível 1, sublinha o relatório. A excepção está no sul (províncias de Gaza e Inhambane) e no interior oeste (Tete), onde o relatório atribuiu à seca alguns dos problemas que resultam de uma colheita fraca.



Redução das chuvas

Para agravar a situação de crise, a previsão meteorológica de médio prazo aponta para uma redução acentuada das chuvas a sul, o que provavelmente poderá dificultar ainda mais a disponibilidade de alimentos.

De sublinhar que a rede FEWS Net foi criada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) em 1985, para apoiar as tomadas de decisões na gestão de apoio humanitário.

O Governo moçambicano aprovou recentemente o Plano nacional de Gestão de Recursos Hídricos, um projecto orçado em 13 mil milhões de dólares norte-americanos e que tem como objectivo principal contribuir para a promoção do desenvolvimento sócio-económico do país, além de avaliar a disponibilidade de recursos hídricos e as demandas actuais e futuras.

O Plano de Gestão de Recursos Hídricos, cujo período de implementação é de 20 anos, consiste na construção de infra-estruturas ao longo das bacias hidrográficas moçambicanas, como forma de garantir o aproveitamento da água, principalmente em situações de estiagem, que têm afectado o país ciclicamente.

Presidente Filipe Nyusi anuncia início da desmilitarização da Renamo

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou ontem em Maputo que o processo de desmilitarização da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) começa amanhã, com a desmobilização e reintegração do braço armado do principal partido da oposição.

“Tenho o prazer de anunciar que, como está previsto no memorando de entendimento que o Governo assinou com a Renamo, iremos lançar no próximo sábado, dia 6 de Outubro, o início efectivo do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração”, afirmou Filipe Nyusi, numa declaração à nação sobre o Dia da Paz e da Reconciliação, assinalado ontem em Moçambique.

O Chefe de Estado moçambicano, que falava a partir da Praça dos Heróis, em Maputo, adiantou que até sábado estarão em Moçambique o chefe da missão que vai dirigir o processo de desarmamento da Renamo, o general argentino Javier Perez Aquino, e os peritos militares dos sete países que vão monitorizar a operação.

“Até sábado já se encontrarão no território nacional todos os peritos solicitados para testemunhar o processo provenientes da Tanzânia, do Zimbabwe, Estados Unidos da América, Suíça, Alemanha, Noruega, Irlanda e Índia e a eles se juntará o general Javier Aquino, da Argentina, que irá liderar o grupo”, referiu Filipe Nyusi.

O Presidente moçambicano apelou aos moçambicanos e à comunidade internacional para se empenharem na instauração de uma paz duradoura, para que o país se concentre na luta contra a pobreza e criação da prosperidade, pedindo o sucesso da operação.

Filipe Nyusi leu uma mensagem do Papa Francisco em que exorta os moçambicanos a superarem as diferenças e a unirem-se contra os desafios à paz.

O Dia da Paz e da Reconciliação evoca a assinatura do Acordo Geral de Paz entre o Governo moçambicano e a Renamo a 4 de Outubro de 1992 e que encerrou 16 anos de guerra civil.

A assinatura do acordo não impediu que o país mergulhasse em ciclos de violência militar, principalmente em períodos pós-eleições, devido à contestação da Renamo aos resultados eleitorais.