Família real britânica alerta para a violência

O príncipe inglês Harry e a mulher, Meghan Markle, iniciaram ontem uma deslocação de 10 dias à África Austral, alertando na Cidade do Cabo para a violência contra as mulheres, tema que domina a actualidade na África do Sul.

“Enquanto alguém que já visitou este país fantástico muitas vezes, e enquanto alguém que considera a Cidade do Cabo como um lugar especialmente único em África, quis garantir que a nossa primeira visita como família - com a minha mulher ao meu lado - se focasse nos desafios importantes que enfrentam milhões de sul-africanos, reconhecendo ao mesmo tempo a esperança tão forte que sentimos aqui”, afirmou o príncipe Harry, citado pelas agências internacionais.

“Estou aqui convosco enquanto mãe, esposa e mulher, uma mulher de cor e como vossa irmã”, afirmou Meghan na Cidade do Cabo, recebendo fortes aplausos, no primeiro de 10 dias do périplo por vários países africanos.

A visita da família real - Meghan e Harry viajam com o filho, Archie Harrison, de quatro meses - começou com uma deslocação a um projecto que promove a autodefesa a raparigas, numa altura em que a África do Sul tem sido palco de protestos de milhares de mulheres contra o abuso e impunidade, num país onde são denunciadas mais de cem violações por dia.

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, afirmou na semana passada que o país "é um dos locais menos seguros" para as mulheres, tendo anunciado medidas de emergência para responder ao fenómeno e prometido punições mais pesadas para os autores de crimes contra as mulheres.

A passagem dos duque de Sussex pela África do Sul será marcada pelas questões relacionadas com os direitos humanos, violência sexual, discriminação de género, combate à xenofobia, mas também em-preendedorismo, vida selvagem, saúde mental e desminagem, sobretudo em Angola, onde desembarca quinta-feira.