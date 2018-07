Mundo

Família de Mohamed Morsi acusa Governo de tortura

A família de Mohamed Morsi e organizações não governamentais emitiram um comunicado conjunto onde denunciam que as condições em que se encontra o antigo Presidente egípcio podem ser consideradas como tortura.

O Instituto do Cairo para o Estudo dos Direitos Humanos denuncia que Mohamed Morsi não está a receber o tratamento adequado para a diabetes e que isso já lhe causou problemas no olho esquerdo. Além disso, por dormir no chão frio sem direito a colchão há quatro anos, o antigo líder sofre de reumatismo na coluna dorsal. A lista de violações aos direitos de Morsi, segundo a família e a referida organização civil, inclui ainda o regime de isolamento, proibição de ouvir a sentença do seu julgamento, dificuldade em contactar a família e impedimento de falar com o advogado em privado. O filho mais novo do antigo Presidente, Abdalá Morsi, exige que o Governo cumpra a lei e que permita que o pai possa ser visto por um médico e possa ter o Corão na cela.

Já as organizações não governamentais dizem que Morsi, detido depois de um golpe militar em Julho de 2013, deve ter direito a um novo julgamento.

A família de Morsi diz que também está a ser alvo de perseguição, exemplificando com o facto do filho mais velho, que é cirurgião, estar há cinco anos sem fazer uma operação. Por sua vez, Osama Morsi, o filho do meio, está preso desde 2016 e Abdalá Morsi, o filho mais novo, não consegue encontrar emprego desde que se formou numa prestigiada universidade. Além disso, toda a família Morsi está impedida de sair do país.