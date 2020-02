Faure Gnassingbé reeleito Presidente do Togo, principal rival denuncia fraude

Selecção ensaia detalhes tácticos para defrontar similar do Congo

Os princípios de jogo pelas laterais para as acções ofensivas dominam hoje, às 15h30, o treino das Welwitschias Mirabilis, no campo anexo do Estádio Nacional 11 de Novembro, na capital, visando o desafio com a similar do Congo, entre os dias 10 e 12 de Abril, em Luanda.