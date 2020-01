Mundo

Fayez al-Sarraj já está em Berlim

O líder do Governo de Unidade Nacional líbio (GNA), Fayez al-Sarraj, anunciou ontem que vai participar na conferência internacional sobre a Líbia prevista para amanhã em Berlim, de acordo com o seu serviço de imprensa citado pela AFP.

Chefe do Governo de Unidade líbio apoia o diálogo de paz

Fotografia: DR

O rival, o marechal Khalifa Haftar, o homem forte do Leste da Líbia, ainda não confirmou a participação na reunião de Berlim.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, chegou a Benghazi na quinta-feira para se encontrar com Haftar.

Segundo a ONU, a conferência de Berlim tem como objectivo terminar com as divisões internacionais e a interferência estrangeira na Líbia. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, pediu, na quarta-feira, “apoio firme” à conferência de paz da Líbia e exortou os intervenientes a confirmar a cessação das hostilidades, segundo um relatório ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O GNA assinou um acordo de cessar-fogo em Moscovo na segunda-feira, por iniciativa da Rússia e da Turquia, mas o marechal Haftar ainda não o fez. Sarraj, citado em comunicado divulgado esta quinta-feira, disse que assinou o acordo porque o considerava “um primeiro passo para resolver a crise e alcançar a paz e a estabilidade” na Líbia. Haftar “optou por não assinar o acordo e pediu um adiamento”, disse Sarraj, considerando “um atraso e uma tentativa de minar a conferência de Berlim antes que esta ocorra”, disse a fonte.

Um cessar-fogo que en-trou em vigor há uma sema-na ainda é relativamente bem respeitado, apesar de acusações mútuas de violações dos dois campos militares rivais.

Mergulhada no caos desde o derrube e assassinato do Presidente Muammar Khadafi, em 2011, a Líbia está dividida por um conflito entre o GNA e as forças do marechal Khalifa Haftar, que tenta, desde Abril, tomar Tripoli.