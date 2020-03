Mundo

FBI vai investigar atentado de Cartum

O FBI (Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos), vai colaborar na investigação ao atentado falhado contra o Primeiro-Ministro do Sudão, disse, ontem, um porta-voz do Governo sudanês citado pela Lusa.

Abdallah Hamdok escapou ileso de um atentado

“Uma equipa do FBI chegou na manhã de quarta-feira e vai juntar-se aos investigadores sudaneses”, disse aos jornalistas o ministro da Cultura e Informação, Faisal Mohammed Saleh. O recurso a investigadores do FBI é explicado pela “experiência e técnicas disponíveis” desta Polícia neste tipo de casos, acrescentou o ministro.

Os jornais sudaneses, citando um comunicado do Ministério do Interior, noticiaram que a equipa do FBI é composta por três pessoas.

O Conselho de Segurança e Defesa Sudanês, reunido na segunda-feira, em Cartum, algumas horas após o ataque, tinha apelado à comunidade internacional para colaborarar na investigação. A escolta do Primeiro-Ministro, Abdallah Hamdok, foi atingida por uma explosão e disparos de armas automáticas, na manhã de segunda-feira, na capital sudanesa, Cartum.

O chefe do Governo conseguiu escapar ileso do ataque, que não foi, até ontem, reivindicado. O porta-voz do Governo anunciou terem sido detidos “vários suspeitos, incluindo estrangeiros”.

Na terça-feira, o Ministério do Interior disse que a explosão foi causada por um “explosivo improvisado colocado na berma da estrada”.

Após a queda do regime do então Presidente, Omar al-Bashir, em Abril de 2019, Hamdok assumiu a liderança do Governo de transição, composto por civis e militares, encarregado de gerir o país até à realização de eleições livres.