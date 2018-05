Feriado para África só em cinco países

Palancas Negras embarcam para a África do Sul

A Selecção Nacional de Honras de futebol embarca amanhã, via Joanesburgo, para a cidade de Polokwane, província sul-africana de Limpopo, onde jogam na segunda-feira, às 16h00, com as Zebras do Botswana, no estádio Old Peter Mokaba, para a primeira jornada do Grupo B da 18ª edição da Taça Cosafa.