Filipe Nyusi elogia colaboração da Renamo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, elogiou a “colaboração” da Renamo, principal partido da oposição, no diálogo para a paz, assinalando que o processo está a avançar rumo a um acordo final para a estabilidade.

“O diálogo está a avançar e a parte da liderança da Renamo tem estado a colaborar”, declarou Filipe Nyusi, falando num comício no distrito de Machaze, província de Manica, centro de Moçambique. O Chefe do Estado moçambicano enfatizou a importância do encontro que teve na quarta-feira com o líder interino da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, defendendo que a reunião permitiu avanços no processo de paz.

“Irei continuar a conversar com o coordenador da Renamo. Já tive dois encontros cara a cara com o coordenador e também realizei muitos contactos telefónicos, o que significa que o diálogo está a avançar”, destacou.

Filipe Nyusi realçou o imperativo de a actual liderança da Renamo respeitar os compromissos assumidos pelo falecido líder do partido, Afonso Dhlakama, que morreu a 3 de Maio deste ano.

Afonso Dhlakama alcançou com Filipe Nyusi o entendimento que permitiu a revisão pontual da Constituição da República para o aprofundamento da descentralização do país.

O Presidente moçambicano e o coordenador interino da Renamo acordaram na quarta-feira que o principal partido da oposição deve entregar, num prazo de dez dias, a lista dos oficiais do seu braço armado que pretende ver integrados nos postos de comando das Forças de Defesa e Segurança (FDS).

O principal partido da oposição impõe a presença dos seus oficiais nos lugares de chefia das FDS como um dos pressupostos para uma paz durável no país.

Na sequência do entendimento entre Filipe Nyusi e Ossufo Momade, a Comissão Permanente da Assembleia da República agendou para a próxima semana uma sessão extraordinária para o debate da lei eleitoral, visando a realização das eleições autárquicas de 10 de Outubro