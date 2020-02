Mundo

FMI saúda reformas em Moçambique

O director-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Tao Zhang, apelou, quarta-feira, em Maputo, ao novo Governo moçambicano para continuar as reformas estruturais e estabilidade macro-económica, assinalando que o país tem registado um desempenho positivo nos últimos anos.

Fotografia: DR

Tao Zhang pronunciou-se sobre o caminho que Moçambique tem seguido no campo económico, em declarações aos jornalistas, no final de um encontro com o ministro da Economia e Finanças moçambicano, Adriano Maleiane – que manteve o cargo que já ocupava no Executivo anterior.

Segundo a Lusa, o director-adjunto do FMI mostrou-se optimista no sucesso das medidas de ajustamento que estão a ser implementadas pelas autoridades moçambicanas, defendendo que o país tem seguido, nos últimos anos, um rumo promissor.

“Estamos confiantes de que com a nova liderança de Filipe Nyusi e do seu Governo serão continuadas essas políticas e reformas”, destacou Tao Zhang.

Por outro lado, prosseguiu, Moçambique está a recuperar bem do impacto devastador dos ciclones Idai e Kenneth, que afectaram as regiões Centro e Norte do país no ano passado.

O director-adjunto do FMI sublinhou que a organização está empenhada no apoio a Moçambique para que o país alcance boas perspectivas na área macro-económica.

A delegação do FMI, chefiada pelo director-geral adjunto Tao Zhang, é a primeira a visitar a nação lusófona após a tomada de posse do Presidente, Filipe Nyusi, para um segundo mandato e após a constituição do Governo.

Ricardo Velloso, chefe de missão do FMI que visitou Maputo em Novembro, disse na altura que “se o Governo tiver interesse em conversas sobre um possível programa de apoio financeiro”, o FMI está “aberto a esse pedido e a ter essas conversas”.

A disponibilidade já tinha sido primeiro anunciada por Abebe Selassie, director do departamento de África do Fundo Monetário Internacional (FMI), em declarações à Lusa, em Washington, a 18 de Outubro.

O FMI admitia, assim, pela primeira vez, desde o escândalo das dívidas ocultas, em 2016, que a instituição está disponível para voltar a dar assistência financeira a Moçambique.