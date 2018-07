Mundo

Fogo causa mortes e enormes prejuízos

O número de mortos provocados pelos incêndios na Grécia aumentou para 79, enquanto o de feridos continua a ser de 187, segundo o balanço avançado ontem à Reuters pelo corpo de bombeiros da Grécia.

Autoridades prosseguem buscas de pessoas afectadas

Fotografia: DR

O balanço das autoridades inclui 23 crianças e dez em estado crítico e esclarece o número oficial de pessoas que estão desaparecidas.

A porta-voz dos bombeiros, Stavroula Malliri, diz que as autoridades continuam a realizar buscas em localidades no nordeste de Atenas, as mais afectadas pelos fogos.

Stavroula Malliri revelou que as autoridades receberam dezenas de chamadas de pessoas que procuram familiares ou amigos desaparecidos. A porta-voz dos bombeiros frisou que alguns dos desaparecidos podem estar entre os mortos ou então até já podem estar novamente com as famílias, sem que as autoridades tivessem sido informadas disso.

Mais de 280 bombeiros mantêm-se nas localidades no nordeste de Atenas para prevenir reacendimentos. Há mais 200 bombeiros que estão a combater um outro fogo florestal a oeste da capital grega. Neste caso, as autoridades gregas optaram por evacuar três comunidades durante a noite numa medida de antecipação.

Mais de 1.500 casas foram afectadas e mais de 300 viaturas ficaram completamente destruídas pelas chamas, sobretudo em Mati, um dos bairros periféricos a norte de Rafina, onde muitos habitantes da capital têm uma segunda casa, onde passam férias de Verão. O Governo do primeiro-ministro Alexis Tsipras pediu ajuda internacional na noite de segunda-feira, tendo já alguns países respondido com meios de apoio, como foi o caso de Portugal, que enviou 50 elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB).

O Executivo grego já desbloqueou uma verba de 20 milhões de euros, procedente do programa de investimento público, destinada à ajuda imediata aos sinistrados e a cobrir as necessidades das zonas mais atingidas.



Principal causa das mortes

O fumo intenso causado pelos incêndios é apontado como a principal causa das mortes, de acordo com o major do nono regimento de bombeiros da região de Atenas, Inanis Artopius.

“Penso que o principal problema foi o fumo. Ao fim de três inspirações, as pessoas ficam em dificuldade”, sublinhou. O proprietário de uma casa junto ao mar disse ter visto grupos de corpos de adultos e de crianças, além de vários cadáveres de animais domésticos mortos.

Muitas habitações e árvores foram completamente destruídas pelos incêndios, carros carbonizados, postes de electricidade calcinados e derrubados no chão.