Fome afecta mais de mil famílias na Somália

Desportivo e Kabuscorp empatam no Lubango

Desportivo da Huíla e Kabuscorp do Palanca empataram (1-1), ontem à tarde, no Estádio do Ferroviário, na cidade do Lubango, para a conclusão da 23ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola, num jogo marcado pela acumulação de cartões.