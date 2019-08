Mundo

Forças de segurança abateram supostos terroristas no Sinai

As Forças de Defesa e Segurança do Egipto anunciaram hoje a morte de onze supostos terroristas, no norte da Península do Sinai, através de uma nota do Ministério Egípcio do Interior, citada pela agência Efe.

Fotografia: DR

Sem detalhar as baixas nas forças governamentais, a instituição governamental egípcia revelou que a acção aconteceu, depois da descoberta de um esconderijo "terrorista" no leste da cidade de El-Arish, Norte do Sinai.

O Norte do Sinai é a base de operações de Wilayat Sina, grupo extremista filiado ao Estado Islâmico, que nos últimos anos reivindicou a autoria de dezenas de ataques. Desde 2018, o Exército e a Polícia desenvolvem uma ofensiva contra o terrorismo.

/>Essa ofensiva resultou na morte de 700 supostos insurgentes e dezenas de membros dos corpos de segurança, segundo informações do Governo não verificadas independentemente. O acesso à província do Norte do Sinai está vedado à imprensa, não sendo possível conseguir informação independente, além da fornecida pelas autoridades.