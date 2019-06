Mundo

Forças de segurança impedem ataque do Boko Haram

As forças de segurança do Níger anunciaram ontem que frustraram ataques à bomba planeados pelo grupo radical islâmico Boko Haram contra alvos na cidade de Diffa, situada no sudeste do país.

Fotografia: DR

Segundo o portal de notícias ActuNiger, mediante buscas em residências, a Polícia apreendeu dezenas de cinturões explosivos que seriam usados pelos extremistas contra casas de culto religioso e outras instalações. Os efectivos impediram também a detonação de explosivos no aeroporto de Diffa, após a morte de dois presumíveis terroristas.

A região de Diffa, em estado de emergência desde 2015, nos últimos meses experimentou ondas de ataques com explosivos realizados por elementos radicais, os quais provocaram dezenas de vítimas.

No calor desses ataques, os radicais do grupo Boko Haram sequestraram igualmente vários civis e causaram o deslocamento de milhares de pessoas.