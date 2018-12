Mundo

Forças armadas capturam líderes rebeldes do FDLR

As Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC) anunciaram a captura de La Forge Fils Bayeze, porta-voz das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda (FDLR) e um encarregado da segurança do mesmo movimento rebelde.

Fotografia: DR

A detenção aconteceu na cidade aduaneira de Bunagana, território de Rutshuru, região fronteiriça com o Uganda, numa operação desencadeada pelos serviços de inteligência militar, revelou o porta-voz das FARDC no Kivu do Norte, major Guillaume Ndjike. As FDLR são um movimento armado ruandês que abandonou o Comité de Coordenação da Resistência, em Maio de 2000.

Pretendendo representar os interesses hutus ruandeses dos campos de refugiados criados na RDC em 1994, as FDLR são constituídas por antigos membros das Forças Armadas Ruandesas e por milícias Interahmwe que substituíram os autores do genocídio de Abril e Maio de 1994 e ficaram activos na segunda metade dos anos de 90 na sua luta contra a APR de Paul Kagame, que combatia o regime do então presidente Juvenal Habyarimana. O seu surgimento foi influenciado pelo falecido presidente Laurent Désiré Kabila, que procurava criar grupos paramilitares para lutar contra o então movimento rebelde RCD - Goma, apoiado pelo Ruanda.