Forças de segurança capturam terrorista mais procurado

Filhos de imigrantes ilegais com angolanos são protegidos

Para não separar filhos gerados entre cidadãos angolanos e estrangeiros em situação ilegal no país, o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) vai estar aberto à regularização migratória destes processos. Segundo o chefe do Departamento de Inspecção do SME, superintendente Pedro Malebo, os estrangeiros nesta condição devem deslocar-se à sede do Serviço de Migração e Estrangeiros com toda a documentação necessária para a regularização da situação migratória. Pedro Malebo, que falava ontem à imprensa, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, durante o repatriamento de 95 cidadãos da Mauritânia em situação migratória irregular, revelou que há um projecto, cuja data de execução ainda não foi definida, para o registo extraordinário de estrangeiros que se encontram a viver ilegalmente em Angola.