Fortes chuvas causam 29 vítimas fatais e bloqueiam principais estradas do país

Selecção Nacional efectua treino de correcções tácticas

A Selecção Nacional Sub-17 de Futebol realiza amanhã, à tarde, o derradeiro treino no recinto desportivo do Cadastro Técnico Federal Corpo de Bombeiros do Gama, em Brasília, antes de defrontar amanhã a similar do Canadá, às 21h00, no Estádio Walmir Campelo Bezerra “Bezerrão”, para a segunda jornada do Grupo A do Campeonato do Mundo, que decorre desde sábado até ao dia 17 de Novembro, no Brasil, com a participação de 24 países.