Mundo

Fórum moçambicano exige reprovação do Orçamento de Estado

O fórum que monitoriza o Orçamento de Moçambique, exigiu ontem à Assembleia da República que chumbe o Orçamento do Estado para 2019,

por aumentar os encargos com a dívida pública e conter omissões.

Fotografia: DR

“O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) exige à Comissão do Plano e Orçamento e à Assembleia da República que não aprovem a proposta do Orçamento do Estado de 2019”, lê-se numa análise que congrega organizações da sociedade civil moçambicanas sobre as contas públicas do próximo ano, intitulada “Preocupações, perguntas e recomendações”.

Na proposta do Orçamento do Estado (OE), diz a análise, o Governo apresenta informação referente a despesas nos sectores económicos e sociais, mas não apresenta dados sobre despesas noutras áreas.

As organizações da sociedade civil moçambicanas que monitoram a despesa pública manifestam preocupação com a subida dos encargos,

com a dívida de pouco mais de 480 milhões de dólares este ano para 510 milhões em 2019.