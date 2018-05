Mundo

Frederik de Klerk elogia desempenho de Ramaphosa

Victor Carvalho

A actual situação na África do Sul, onde alguma agitação social e política obriga a uma profunda reflexão sobre o caminho a seguir, continua a ser dominada pelos esforços que o Presidente Cyril Ramaphosa tem estado a fazer, para que as eleições previstas para o próximo ano, decorram num espírito de total harmonia e isenção.

O antigo Presidente que, dividiu o Nobel da Paz com Mandela, elogia o trabalho do actual Chefe de Estado da África do Sul

Fotografia: DR

Para isso, porém, é preciso “limar” algumas arestas provocadas pela cada vez mais visível existência de uma clivagem política no seio do partido no poder, com Jacob Zuma e Cyril Ramaphosa a assumirem um protagonismo político que nem a barra dos tribunais parece conseguir esmorecer.

Atento a tudo o que se passa está Frederik de Klerk, último Presidente do regime do apartheid, que dividiu com Nelson Mandela um Prémio Nobel da Paz, atribuído para distinguir o papel que ambos tiveram para a democratização e a unidade do país.

Numa entrevista concedida à CNN, De Klerk elogiou o trabalho que o actual Presidente sul-africano tem vindo a fazer para consolidar o desenvolvimento do país e reconheceu ser, Cyril Ramaphosa, a pessoa certa para estar à frente do país neste momento complicado da sua existência.

“O Presidente Ramaphosa conhece bem os dois lados da vida, pois já foi sindicalista e homem de negócios ao ponto de se ter tornado um dos empresários mais ricos do país”, afirmou de Klerk à CNN numa entrevista concedida em Londres.

De Klerk refere, também, o papel que Cyril Ramaphosa teve na negociação da actual Constituição, o que releva a sua capacidade política para enfrentar os desafios que ainda existem.

Actualmente com 82 anos, Frederik de Klerk recorda os tempos em que estava do outro lado da mesa a negociar com os dirigentes do ANC, entre eles Ramaphosa, o fim do apartheid, um processo que lhe viria a valer a repartição com Nelson Mandela do Prémio Nobel da Paz em 1993.

“O Presidente Ramaphosa foi um dos principais negociadores do Plano de Desenvolvimento Nacional, um documento fundamental para fazer o país sair da pobreza e para promover a igualdade entre negros e brancos”, sublinhou.

Em relação aos processos judiciais que envolvem Jacob Zuma, um dos assuntos dominantes da actualidade sul-africana, De Klerk sublinha que o antigo Presidente não é um constitucionalista, tendo contribuído para que tudo tivesse sido feito para minar a independência dos tribunais de modo a que estes ficassem submetidos ao poder político.

/>“Jacob Zuma sempre negligenciou a nossa Constituição com a intenção declarada de minar a importância e a independência dos tribunais, o que se revelou fatal para ele e para o país, que agora se vê na contingência de condenar um antigo Presidente da República”, referiu.

Frederik de Klerk recua aos tempos em que se negociava o fim do apartheid e recorda que uma das principais preocupações que partilhava com Nelson Mandela era que, no final das contas, não houvesse um vencedor e um vencido.

“Sempre pautamos os nossos esforços pela defesa da unidade nacional, sem divisões estéreis, visto que éramos e somos todos sul-africanos. Era bom que tanto Jacob Zuma como Cyril Ramaphosa tomassem isso como exemplo e não perdessem mais tempo a dividir o país”, sublinhou, numa alusão ao que actualmente se passa no panorama político nacional.

“O esforço para manter de pé a democracia sul-africana pode passar por considerar que os excessos eventualmente cometidos, durante o regime de Jacob Zuma devam ser esquecidos”, referiu em relação à forma como o país poderá ultrapassar uma eventual divisão entre os apoiantes do antigo e do actual Presidente da República.

Na entrevista à CNN, Frederik de Klerk elogiou repetidamente a visão política e patriótica de Nelson Mandela e mostrou-se reconfortado pelo facto de ter sido convidado para estar na tribuna de honra, durante o funeral de Winnie Mandela.

“Foi mais uma prova de unidade do país e uma oportunidade reiterada de homenagear postumamente o meu antigo inimigo político, mas posterior amigo pessoal, que foi Nelson Mandela, de que acredito o seu legado ainda hoje é uma mola impulsionadora e inspiradora para o desenvolvimento do país”, disse o político.

Neste momento, Frederik de Klerk está empenhado em dirigir a fundação com o seu nome, para trabalhar juntamente com o Governo na criação de pontes entre a minoria branca e a maioria negra, para que sejam esbatidos os obstáculos que ainda existem para que a unidade seja verdadeiramente nacional.