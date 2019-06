Frelimo e Renamo fixam data para assinatura da paz

Centenas de crianças nascem livres do VIH

Mais de 250 crianças nasceram livres do VIH/Sida, no Hospital dos Cajueiros, no Cazenga, em Luanda, durante o primeiro trimestre deste ano, no âmbito do Projecto de Corte de Transmissão Vertical. A campanha, uma iniciativa da União Africana, liderada pela Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, foi lançada no Luena, Moxico, em Dezembro de 2018.