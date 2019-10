Mundo

Frelimo vence votação em redutos da oposição

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, venceu as eleições nas províncias de Nampula (Norte) e Tete (Centro), redutos da oposição, com maioria absoluta nas três votações gerais, segundo resultados ontem divulgados.

Os resultados definitivos da votação serão divulgados no fim do mês

O mesmo tipo de resultado tinha já sido anunciado nas províncias de Inhambane, Maputo - Cidade, Cabo Delgado e Sofala, restando cinco províncias por divulgar.

Em Nampula, o partido no poder obteve entre 58 por cento a 59 por cento dos votos, segundo dados da Comissão Eleitoral provincial, divulgados pelos canais de televisão e imprensa local.

Nampula é a província natal do líder da oposição, Ossufo Momade, um dos redutos da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e que há cinco anos deu mais votos ao então líder daquele partido, Afonso Dhlakama, na eleição presidencial e disputando de perto os votos para o Parlamento e a província.

Em Tete, os valores alcançados pela Frelimo foram ainda mais altos, entre 76 por cento e 77 por cento, segundo declaração da Comissão Eleitoral provincial à Rádio Moçambique.

Há cinco anos, o líder da Renamo também tinha sido o mais votado em Tete, onde o partido conseguiu ainda maioria de deputados na assembleia provincial e ficou próximo da Frelimo nos votos para o Parlamento. A lei prevê que os trabalhos de centralização nacional e apuramento geral tenham início e incluam a apreciação de questões prévias e requalificação de votos.

Até dia 30, os resultados devem ser anunciados, em cerimónia pública, pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE). Os partidos da oposição, Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM) já anunciaram que não aceitam os resultados alegando ter havido fraude durante as eleições.