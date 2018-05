Mundo

Frelimo e Renamo de acordo com o fim das forças residuais

A Frelimo, partido no poder em Moçambique, considera"crucial e urgente" o desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado da Renamo, que por sua vez também apoia a ideia.

Chefe da bancada da Renamo, Ivone Soares

Fotografia: Jaimagens/fotógrafo

A chefe da bancada da Frelimo, Margarida Talapa, afirmou ontem na Assembleia da República, ser crucial o avanço do processo junto das forças residuais da Renamo para reintegração na vida civil e nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).

“Não há no mundo, nenhuma moeda que tenha apenas uma face. A paz é uma moeda, com a descentralização e a desmilitarização como as suas duas faces”, afirmou Talapa, ao discursar após a aprovação da proposta de revisão pontual da Constituição sobre a descentralização.

A Frelimo, prosseguiu, espera agora que o diálogo para a desmobilização do braço armado da Renamo continue com a nova liderança do partido, depois de ter sido iniciada com Afonso Dhlakama, que morreu a 3 de Maio, devido a complicações de saúde.

A chefe da bancada da Renamo, Ivone Soares, considerou urgente o desfecho da questão que envolve os guerrilheiros da Renamo, no âmbito do diálogo com o Governo, sobre a paz. “Queremos urgentemente que se avance com as questões militares”, declarou Ivone Soares. A Renamo, continuou, defende a nomeação de oficiais do braço armado do partido para postos de comando nas Forças de Defesa e Segurança.

A questão da desmobilização continua pendente no diálogo sobre a paz entre o Governo e o principal partido da oposição, depois de a Assembleia da República ter aprovado esta quarta-feira a revisão pontual da Constituição da República para a descentralização.