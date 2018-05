Mundo

Frente africana combate à propagação de “fake news”

Victor Carvalho

O governo queniano acaba de aprovar legislação especial apropriada para combater o fenómeno da propagação das vulgarmente designadas “fake news”.

Governo queniano aprova lei que prevê multas que podem ultrapassar os 50 mil dólares

Fotografia: DR

A lei destina-se, igualmente, a combater outro tipo de crimes cometidos através da internet, como o cyber bulling e as ofensas e calúnias divulgadas com o fim de promover a difamação de pessoas ou instituiçõe.

As punições previstas na lei incluem multas que podem ascender a mais de 50 mil dólares e penas de prisão que podem atingir mais de dois anos. Tal como havia sucedido na Tanzânia e no Uganda, também no Quénia os críticos a estas medidas acusam o Governo de estar a querer manietar a imprensa independente e a limitar o livre direito de expressão.

O Comité de Protecção dos Jornalistas pediu ao Presidente Uhuru Kenyatta que devolva a lei ao parlamento para que lhe sejam retiradas as cláusulas que a organização diz violar o direito de imprensa e de expressão.

Num pronunciamento público, o Presidente Kenyatta defendeu a lei e disse que ela assenta em bases legais para combater os crimes informáticos, incluindo a difusão de pornografia e de falsas identidades para fins criminosos.

A lei, de acordo com o Presidente queniano, criminaliza também interferências não autorizadas nos sistemas informáticos de empresas, instituições ou de pessoas singulares, com penas que podem chegar a multas de 100 mil dólares e penas de prisão de cinco anos, para os casos que coloquem em causa a segurança nacional ou causem comprovados prejuízos financeiros às entidades afectadas.

Em Março, o Presidente Kenyatta criou um grupo de trabalho encarregue de estudar o assunto e deu-lhe um prazo de 30 dias para apresentar uma proposta de lei para ser aprovada no parlamento, o que agora acaba de suceder.

Esta medida, surgiu na sequência do aumento significativo do número de queixas sobre uma série de crimes cometidos através das redes sociais, especialmente de propagação de falsas informações e de violações de sistemas informáticos de alguns bancos e de instituições públicas.



Exemplo da Tanzânia

No essencial, a lei agora aprovada no Quénia é muito semelhante à que foi recentemente adoptada na Tanzânia, onde as autoridades publicaram uma série de regulamentos que obriga o pagamento de 920 dólares a quem quiser ter uma página privada nas redes sociais.

O objectivo desses regulamentos, de acordo com o Presidente John Magufuli, é o de “proteger o país das mentiras que estavam a ser disseminadas online”, enquanto os críticos acusam dizendo que foi uma manobra para “reprimir a liberdade de expressão”.

Um grupo de activistas, entretanto, intentou no Tribunal Supremo uma previdência cautelar para impugnar a lei, que neste momento se encontra suspensa até o processo transitar em julgado. Se a lei passar, como muitos pensam, quem violar os regulamentos pagará uma multa nunca inferior a 2 mil dólares e incorrerá numa pena mínima de 12 meses de prisão.

No Uganda, sem necessidade de recurso ao parlamento, o Presidente Yoweri Museveni anunciou planos para impor uma taxa a todos quantos queiram utilizar as redes sociais, incluindo os órgãos de comunicação social.

Inicialmente, Museveni queria apenas taxar o acesso ao Facebook e ao WhatsApp, mas o seu ministro das Finanças aconselhou-o a esperar mais algum tempo para que a lei possa ser mais abrangente. Tal como no Quénia e na Tanzânia, também no Uganda os críticos dizem que a intenção da medida é impedir o livre acesso à informação.

Com eleições marcadas para 2021, onde terá 76 anos de idade, Museveni teve recentemente uma reunião com proprietários e editores dos órgãos de informação locais aos quais disse que era preciso “filtrar” as informações para que não sejam “divulgadas mentiras”.