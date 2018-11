Exportações do Bloco 32 em crescimento acentuado

As exportações do campo petrolífero do Bloco 32 Kaombo Norte atingiram sete milhões de barris entre Julho - quando entrou em actividade - e Setembro, revelou na quarta-feira o responsável pela Segurança e Ambiente do campo da Total EP Angola, a companhia que lidera as operações no bloco.