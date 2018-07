Mundo

Fronteira de Moçambique com Àfrica do Sul vai funcionar todo dia

A fronteira mais movimentada de Moçambique com a África do Sul vai passar a funcionar 24 horas por dia a partir de hoje, anunciou a cônsul-geral moçambicana, Ester Tondo.

A mudança esteve prevista para Abril, mas foi adiada devido a questões técnicas, referiu a diplomata, que representa Moçambique nas regiões de Mpumalanga e Limpopo.

“A partir do mês de Julho passa a funcionar 24 horas por dia”, anunciou Ester Tondo, citada ontem pela Televisão de Moçambique (TVM), à margem de uma reunião de representações moçambicanas na África do Sul. Actualmente, o posto fronteiriço de Ressano Garcia (Moçambique) com Lebombo (África do Sul) funciona 18 horas por dia, encerrando entre as 00h00e as 6h00, ficando sempre aberto apenas durante as quadras festivas.