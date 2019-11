Mundo

funcionários da OIM no sudão do sul mortos durante confrontos

Três funcionários da Organização Internacional das Migrações (OIM) foram mortos durante confrontos no Sudão do Sul, onde trabalhavam em postos de controlo sanitário para a luta contra o vírus do ébola, anunciou, ontem, a agência da ONU.

“Os voluntários da OIM, uma mulher e dois homens, morreram quarta-feira num tiroteio, após confrontos no condado de Morobo, na região do Equador central, fronteira da República Democrática do Congo (RDC), indicou a OIM num comunicado. “A protecção do nosso pessoal é primordial e não será mais colocada em causa até termos garantias sobre a segurança de todo o nosso pessoal que opera no condado de Morobo”, disse Jean-Philippe Chauzy, responsável da OIM na região que anunciou a retirada temporária de todo o pessoal.