Funcionários públicos em greve por salários

Mulher mata filha por crise de ciúmes

Uma cidadã de 30 anos, de nome Dionísia Kassova, matou a filha de oito anos, ao atirá-la para o interior de uma cacimba, na sequência de uma crise de ciúme, derivada do facto de o seu cônjuge ter outra relação. O caso ocorreu na passada segunda-feira no bairro da Lua Nova, no município da Caála, província do Huambo.