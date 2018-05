Mundo

General condenado a cinco anos de prisão

O Tribunal Criminal do Congo condenou hoje o antigo inspector das Forças Armadas Congolesas (FAC) e da Gendarmaria, general Norbert Dabira, a cinco anos de prisão efectiva por "atentado contra a segurança do Estado".

Dabira é acusado de atentar contra a vida do chefe de Estado congolês, Denis Sassou-Nguesso, segundo o veredicto lido pelo juiz, Christian Oba.

As diferentes partes no processo não têm a mesma apreciação da decisão, mas o condenado recusou-se a interpor recurso e pagará um valor simbólico ao Estado a título de indemnização.

"O Tribunal e o júri responderam sim (...) e declararam Norbert Dabira culpado dos factos acusados, condenando-o à pena de cinco anos de prisão efectiva acompanhada da proibição de exercer os direitos cívicos e civis, tais como o direito de voto, de eleição e de ilegibilidade", declarou Oba.

Foi condenado por atentado à segurança interna do Estado pelo Tribunal Criminal, tal como requerido pelo Ministério Público.

A parte civil declarou-se satisfeita, afirmando que Dabira defendeu-se, nós defendemo-nos e o Tribunal julgou, pelo que foi um julgamento equitativo".

A defesa não apreciou o veredicto, mas recusou-se a interpor recurso em cassação."Estamos um pouco decepcionados. Poderíamos ter interposto um recurso em cassação, mas o nosso cliente disse-nos que não é necessário. Contentamo-nos com esta decisão do Tribunal", disse o advogado Esseau. O General Dabira é o segundo oficial general condenado em menos de dez dias, após a condenação do ex-chefe do Estado Maior General, Jean Marie Michel Mokoko, a 11 de Maio, igualmente por atentado contra a segurança interna do Estado.