Genocídio no Rwanda durou quatro meses

Osvaldo Gonçalves

A História da Humanidade, no geral, do continente africano e do Rwanda, em particular, ficou marcada de forma indelével pelo Genocídio de 1994 (7 de Abril a 4 de Julho), contra a etnia tutsi, ocorrido de tal forma que a data da independência do país, 1 de Julho, é pouco conhecida, perdendo em importância para o 7 de Abril, Dia Internacional de Reflexão sobre os massacres ocorridos há 24 anos. Hoje, o país assinala o Dia da Liberdade do Povo Rwandês.





Fotografia: DR

A 6 de Abril, o avião em que viajava o então Presidente de Rwanda, Juvénal Habyarimana, foi derrubado por um foguete, quando se aproximava da capital, Kigali. O atentado matou Habyarimana, o Presidente do Burundi, Cyprien Ntaryamina, e outros oito ocupantes da aeronave. No dia seguinte, começavam os massacres, que duraram três meses e custaram a vida de pelo menos 800 mil ruandeses. Um relatório da Organização das Nações Unidas, de 1996, concluiu ainda que entre 250 mil e 500 mil pessoas foram estupradas durante o genocídio.

Hoje, quase um quarto de século depois, o espectro do genocídio de 1994 mantém-se presente e, por menos que se pretenda lembrar essa tragédia, ele impõe-se sobre qualquer outra referência, seja ela o facto de o actual Chefe de Estado rwandês, Paul Kagame, o Presidente em exercício da União Africana (UA), seja pelos números encorajadores da economia do país.

