Governo assina um acordo de paz com facção rebelde

As autoridades de transição do Sudão e uma facção rebelde chegaram a um acordo de paz durante o fim-de-semana, coroando com êxito parte dos esforços do Governo para encerrar as décadas de guerras civis no país.

General Mohammed Hamdan Dagalo liderou a delegação do Governo nas negociações

Segundo revelou ontem a BBC, o acordo foi assinado durante o fim-de-semana entre o Governo sudanês e uma facção da Frente Revolucionária do Sudão, conhecida como “Faixa Central”, de acordo com um comunicado das autoridades de transição do Sudão.

O pacto pode abrir caminho para acordos de paz com mais facções desta organização bem como com outros grupos rebeldes, tendo sido assinado em Juba, capital do Sudão do Sul, onde as negociações começaram no início do ano.

Negociar o fim das rebeliões nas províncias longínquas do Sudão tem sido uma meta crucial para o Governo de transição. Ele tenta reviver a economia agredida do país através da redução dos gastos militares, que ocupam grande parte do orçamento nacional.

O Conselho Soberano militar-civil de transição tomou o poder em Agosto do ano passado, apenas alguns meses depois de uma revolta pró-democracia que levou as forças armadas do Sudão a derrubar o ex-Presidente Omar al-Bashir, em Abril.

“É hora de pressionar pela paz e estabilidade, após décadas de guerras e ruínas”, disse o general Mohammed Hamdan Dagalo, vice-chefe do Conselho Soberano, que liderou a delegação do Governo nas negociações.

A delegação, entretanto, adiou o regresso a Darfur que deveria acontecer amanhã para negociar com outras facções rebeldes devido ao súbito agravamento da situação depois de surgirem notícias de que 48 corpos foram enviados para a morgue do hospital da cidade de Al Geneina.

Quase na mesma altura, equipas do Crescente Vermelho disseram ter transportado 55 feridos para o mesmo hospital, sendo que outros 19, que estavam em estado grave, foram levados ao aeroporto para serem enviados para Cartum.

O Darfur é um dos principais pontos de violência em África e é palco de um conflito iniciado em 2003 e que continua activo. O Governo de transição do Sudão, composto por civis e militares e criado após a destituição do anterior Presidente, Omar al-Bashir, em Abril do ano passado, decidiu enviar para a região reforços das forças militares e de segurança para tentar conter a violência.

27 condenações à morte

A imprensa em Cartum anunciou ontem que um tribunal no Sudão condenou com a pena de morte, segundo a BBC, 27 membros das forças de segurança por torturarem e matarem uma pessoa detida durante as manifestações de Abril do ano passado contra o antigo Presidente do país, Omar al-Bashir.

A morte, depois de detido, do manifestante Ahmed al-Khair, um professor de liceu, em Fevereiro deste ano, foi um evento crucial na escalada dos protestos que acabaram por derrubar o Governo de al-Bashir.

As primeiras manifestações no Sudão ocorreram em Dezembro de 2018 e antecederam a queda, em Abril do ano passado de Omar al-Bashir na sequência de protestos contra o aumento do preço do pão, marcando dessa forma o nascimento de um movimento espontâneo pró-democracia, que se espalhou rapidamente a todo o país.

Um mês depois do aniversário do início dos protestos continuam a sair às ruas de várias cidades do país milhares de sudaneses em comemorações.

Ontem de manhã, de acordo com a agência Associated Press, um comboio apinhado de manifestantes em festa chegou à cidade de Atbara, o berço da sublevação, a norte de Cabul, proveniente da capital do país, Cartum.