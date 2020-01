Mundo

Governo de Cabo verde fica reforçado em remodelação com três novos ministros

Três novos ministros foram ontem empossados em Cabo Verde, passando o Executivo, liderado por Ulisses Correia e Silva, a ter o Turismo e a Economia Marítima em pastas separadas, noticiou a Lusa.

Fotografia: DR

O até agora secretário de Estado da Economia Marítima, Paulo Veiga, vai assumir esta pasta ministerial, enquanto o economista Carlos Santos passa a liderar o Ministério do Turismo e Transportes Marítimos.

São assim criados dois novos ministérios, depois de José Gonçalves, responsável pela tutela do Turismo e Transportes e também da Economia Marítima, ter pedido para sair do Governo, invocando motivos pessoais, em Novembro. Na mesma ocasião, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, empossou o novo ministro-adjunto do Primeiro-Ministro e da Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, que substitui Júlio Herbert, encontrado sem vida no seu gabinete, em 21 de Outubro.