Mundo

Governo emite licenças para caçar 70 elefantes

O Botswana, país com a maior população de elefantes do mundo, vendeu, sexta-feira, o primeiro conjunto de licenças de caça, permitindo a concessão de sete lotes que dão permissão para caçar 70 elefantes, no total.

Fotografia: DR

De acordo com a agência francesa de notícias, AFP, o país da África Austral realizou o primeiro grande leilão de licenças desde a reintrodução da permissão de caça de paquidermes, em Maio do ano passado, na sequência de uma proibição que vigorou durante cinco anos, para garantir a sobrevivência da espécie.

Cinco anos depois, o Presidente do Botswana, Mokgweetsi Masisi, voltou a permitir a caça, justificando que o desenvolvimento descontrolado das populações de paquidermes estava a ameaçar as colheitas da população global, dificultando a sua subsistência.