Governo moçambicano lança concurso público para expansão da rede eléctrica

Jovens desenvolvem biofiltro para melhorar qualidade da água

António Quilala e Yonara de Freitas são dois jovens angolanos com formação em Química. Fruto do conhecimento na área, desenvolveram um projecto comunitário, denominado "Minha água, mi-nha vida", tendo culminado com a criação do Biofiltro, um aparelho capaz de remover 98 por cento das impurezas que se encontram na água, antes de ser tratada para consumo humano.