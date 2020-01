Governo processa investigadora do estudo sobre o alcoolismo

Petro aprimora táctica para recepção ao Wydad

O Petro de Luanda cumpre amanhã, às 9h00, o penúltimo treino no campo Osvaldo Saturnino de Oliveira “Jesus”, no bairro Madame Bergman, antes do jogo contra o Wydad Athletic Club neste sábado, às 16h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, a contar para a quarta jornada do Grupo C da 24ª edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.