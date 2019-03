Mundo

Governo são-tomense aposta forte na mudança

Victor Carvalho

O Primeiro-Ministro são-tomense foi ao Parlamento apresentar e defender a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, avaliada em 150 milhões de dólares, dizendo que ela reflecte as “expectativas colectivas” que foram sucessivamente “adiadas ao logo de muitos anos”.

Chefe do Executivo são-tomense apresentou o Orçamento Geral de Estado no Parlamento

Fotografia: DR

De acordo com a imprensa local, Jorge Bom Jesus considera que proposta “revela uma ambição de mudar o país e a condição de vida dos são-tomenses”, reconhecendo, contudo, que existe alguma limitação de recursos disponíveis para serem aplicados ao longo deste ano.

A proposta de OGE para 2019, avaliada em cerca de 150 milhões de dólares, foi preparada, de acordo com o Primeiro-Ministro, para ser a “mais próxima da actual realidade do país”.

O orçamento prevê um crescimento económico de até 5 por cento do PIB, em 2019, sem perspectivar aumentos salariais para a função pública e tem as infra-estruturas como o sector que beneficia da maior fatia: 23 por cento do total do que está destinado para a despesa pública.

Os sectores da saúde, educação e a agricultura e pescas são contemplados no projecto orçamental para 2019 como sendo as áreas que vão beneficiar de “particular atenção” por parte do Executivo representando, respectivamente, 16, 15 e 12 por cento do total da despesa pública.



Notícia em desnvolvimento...