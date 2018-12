Mundo

Governo abre inquérito ao trabalho da Polícia

Victor Carvalho

Perante a decisão do Ministério Público de ordenar a suspensão do recenseamento eleitoral devido à actuação que considera “ilegal” das forças de segurança, o Go-verno da Guiné-Bissau decidiu na sexta-feira à noite abrir um inquérito.

Autoridades dizem que maioria dos guineenses está registada e pode votar nas legislativas

Fotografia: DR

O Governo guineense, que também condenou a atitude das forças de segurança, decidiu abrir este inquérito para averiguar de quem partiu a ordem para a Polícia impedir três técnicos nigerianos de entrarem nas instalações do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE).

Na altura, o Governo es-clareceu que os técnicos ni-gerianos se encontram no país “por solicitação de sua excelência o Presidente da República com o propósito de participar na configuração e parametrização do servidor doado pelo Executivo de Timor-Leste para a consolidação dos dados do recenseamento eleitoral e consequente viabilização e produção dos cadernos eleitorais, conferindo assim maior fiabilidade ao processo de registo de eleitores”.

Por já se saber que a ordem partiu do Ministério Público, o Governo quer aprofundar o apuramento das responsabilidades individuais, sublinhando que se tratou de uma “actuação fora do quadro legal, uma vez que não resultou de instruções nem do Presidente da República, nem do Primeiro-Ministro”.

A preocupação do Go-verno é que esta ocorrência faz destacar o “desmando e anarquia na manutenção de um clima de ordem e segurança tão necessárias numa instituição como a GTAPE”. Na quarta-feira, a Polícia guineense impediu que três técnicos nigerianos prestassem colaboração a peritos locais na configuração do servidor em que estão os dados do recenseamento eleitoral. No final do dia seguinte, o Ministério Pú-blico decidiu suspender o recenseamento eleitoral e bloquear as entradas no GTA-PE. Isto, segundo disse uma fonte daquele órgão, devido a uma queixa por alegadas irregularidades, apresentada por um grupo de partidos políticos.

Demissão do Procurador-Geral

O PAIGC pediu, na sexta-feira à noite, a demissão do Procurador-Geral da República e do comandante da Polícia da Guiné-Bissau, após a suspensão do recenseamento eleitoral decidida pelo Ministério Público.

“Para o PAIGC, o momento actual é de extrema gravidade e exige responsabilização política e criminal, razão pela qual o Procurador-Geral da República e o comissário-geral da Polícia de Ordem Pública devem ser imediatamente demitidos”, refere o partido, em comunicado divulgado à imprensa.

O PAIGC considera que “tendo em conta que mais de 90 por cento de potenciais eleitores já foram recenseados, o processo deve ser declarado como estando concluído para que o Presidente da República, assumindo as suas responsabilidades, marque eleições” legislativas. O PAIGC sublinha que “nada, nem ninguém, por mais manobras e agressões que realizem” pode “travar o processo conducente à realização de eleições legislativas, porque o povo guineense na sua esmagadora maioria está consciente e determinado a lutar pela manutenção do Estado de Direito democrático”.

Em declarações recentes aos jornalistas, o ministro da Presidência e do Conselho de Ministros afirmou que estão já recenseados 93 por cento dos eleitores guineenses.

Uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) chega amanhã ao país para analisar os preparativos para a realização das eleições.

Durante a estadia em Bissau, a missão deve reunir-se com as autoridades nacionais, líderes políticos e representantes da comunidade internacional para se inteirar do modo como está a decorrer o processo eleitoral.