Governo acusado de esconder algumas operações financeiras

Executivo tem nova estratégia para a formação profissional

Os resultados alcançados nos domínios do emprego e da formação profissional, no período de 2013-2017, vão ser apresentados amanhã, durante o quarto encontro nacional sobre o emprego e formação profissional, a decorrer, em Luanda, até quinta-feira, numa promoção do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS).