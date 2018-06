Mundo

Governo amnistia 111 prisioneiros da região de Tigray

O Governo etíope anunciou a decisão de amnistiar 111 prisioneiros do Estado regional de Tigray, no norte do país, noticiou a Prensa Latina.

A declaração emitida perlo Ministério dos Assuntos da Comunicação não menciona a identidade dos detidos, nem os crimes de que foram acusados e que provocaram a sua detenção. Segundo informações oficiais, as libertações foram concedidas no quadro das celebrações do dia dos mártires desse território, que se celebra anualmente a 22 de Junho.