Governo aprova resolução sobre a cibersegurança

Lixo e venda ambulante abundam em pedonais

Para além do mau estado técnico, devido à falta de manutenção, todas as pedonais instaladas em Viana, bem como no resto da cidade de Luanda, têm falta de higiene, um sinal revelador do abandono a que estão votadas, numa altura em que se converteram em palcos de venda ambulante e de mictórios públicos, constatou o Jornal de Angola.