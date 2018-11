Governo da Nigéria desmente maus-tratos

Notificados 42 casos de Cancro da mama

O Núcleo de Oncologia da província de Cabinda registou , desde começo do ano em curso, 42 casos de cancro da mama , informou, ontem, à Angop a responsável da instituição, Maria Beua Capita, por ocasião do Dia Mundial do Cancro da Mama, assinalado no passado 30 de Outubro.