Mundo

Governo da Praia nega unidade estratégica

O Governo de Cabo Verde recusou a proposta de uma entidade privada para instalar, no país, um centro de treino de unidades operacionais de defesa e segurança, denominado “Orbit Training Center”, apurou ontem a Pana de fonte oficial.

Em comunicado, o Executivo cabo-verdiano esclareceu que, após análise da proposta do investidor privado externo, decidiu não prestar o apoio institucional solicitado para efeitos de promoção internacional e mobilização de financiamento para o projecto.

A proposta apresentada a Cabo Verde Trade Invest tinha como objectivo a construção e gestão de um centro internacional de treino destinado às forças de segurança de vários países e regiões do mundo, aproveitando a localização estratégica e as condições de estabilidade e de segurança do arquipélago cabo-verdiano. O esclarecimento do Governo surge na sequência de uma notícia veiculada pelo jornal A Na-ção, afirmando que “Cabo Verde entra no negócio regional de defesa e segurança” e que “discretamente, o Go-verno decidiu autorizar a instalação de um centro de treino militar em Cabo Ver-de, denominado Orbit Training Center”.

Na nota, o Executivo afirma que “é pura especulação sem qualquer correspondência com a realidade” as informações do jornal cabo-verdiano que fazem referência a apoios governamentais norte-americanos, relacionando-os com a assinatura do SOFA, programa de cooperação militar com os Estados Unidos.

“Assim, o Governo desmente categoricamente ter decidido autorizar qualquer centro de treino militar em Cabo Verde”, diz o Executivo.