Governo desiste de acusações e liberta jornalista da televisão

Milhares de alunos são desparasitados

Um total de 19.940 crianças dos cinco aos 15 anos foi desparasitado com albendazol, no âmbito do Programa Água, Saneamento, Higiene e Educação (ASHE), em curso na província do Huambo, que já beneficiou 319.823 alunos do ensino primário.