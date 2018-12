Mundo

Governo desmente existência de execuções sumárias no país

Victor Carvalho

O Sudão do Sul desmentiu hoje acusações feitas pela Amnistia Internacional de que estaria por detrás da realização de execuções sumárias de prisioneiros, entre as quais estaria um cidadão menor, numa altura em que as Nações Unidas denunciam a existência no país de ainda cerca de 32 mil deslocados internos

Fotografia: DR

Numa nota distribuída à imprensa, em Juba, o governo do Sudão do Sul desmentiu categoricamente as acusações da Amnistia Internacional sobre a execução sumária de prisioneiros.

Ateny Wek Ateny, na sua qualidade de porta-voz presidencial, numa declaração complementar, garantiu que o governo deu uma moratória a esse tipo de prática e sublinhou que desde 2011 que o presidente Salva Kiir não assina nenhuma ordem de execução, admitindo que antes disso houve pessoas que foram executados, salvaguardando que isso foi feito ao abrigo da lei que ainda está em vigor no país.

O mesmo responsável, sublinhou que continua em vigor a legislação que autoriza a aplicação da pena de morte, tendo explicado que a sua permanência, ou não, será definida no processo de revisão constitucional que está actualmente em curso.

A Amnistia Internacional tinha emitido uma nota a revelar que durante este ano, o Sudão do Sul realizou mais execuções do que desde que obteve a independência, com a morte de sete pessoas, incluindo um menor.

O Código penal em vigor no país, contempla a pena de morte para os crimes de assassinato, falsificação de provas e o uso de provas falsas como verdadeiras. Também o terrorismo, incluindo a banditismo, a insurgência ou sabotagem com resultado de morte, tráfico de drogas com agravante, e traição, são ainda puníveis com a pena capital.

EM DESENVOLVIMENTO...