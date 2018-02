Governo do Uganda investiga "refugiados fantasma"

Função pedagógica do teatro em destaque

A 13ª edição do Festival Internacional de Teatro do Cazenga (FESTECA) realiza-se de 19 a 29 de Julho do corrente ano no Centro de Animação Artística do Cazenga (Anim’art), com a participação de 80 grupos nacionais e estrangeiros, garantiu, ontem em Luanda, Orlando Domingos, director pela iniciativa.