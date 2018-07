Mundo

Governo do Uganda processado por aplicar taxa às redes sociais

Victor Carvalho

A decisão tomada pelo governo ugandês de aplicar taxas aos utilizadores das redes sociais está a provocar uma forte indignação no país, tendo um grupo de cidadãos e a mais importante empresa tecnológica do país movido umprocesso judicial que vai ser apreciado pelo Tribunal Constitucional

Em mais um desafio aquilo que deverão ser a independência dos tribunais face ao poder político, um grupo de cidadãos do Uganda juntou-se a uma das principais empresas tecnológicas do país para processar o governo.

Este processo, que já se encontra para decisão no Tribunal Constitucional, surge como tentativa para reverter a lei recentemente aprovada pelo governo sobre a criação de uma taxa a ser cobrada a todos os utilizadores das redes sociais.

Segundo a taxa, que o parlamento acaba de ratificar, caso o Tribunal Constitucional não a inviabilize prevê que cada utilizador registado numa das redes sociais disponíveis do país, como o Twitter, Facebook, Instagram ou WhatsApp, tenha que pagar uma taxa diária equivalente a 50 cêntimos de dólar.

Segundo o promotores do processo, de iniciativa popular mas com os custos suportados por uma empresa nacional que trabalha no sector das novas tecnologias de informação, a intenção é que o Tribunal Constitucional a declare ilegal com base no pressuposto de que viola os princípios de "neutralidade da internet".

No mesmo processo, é também referido que a nova lei "atenta com a liberdade de expressão e de inovação tecnológica".

EM DESENVOLVIMENTO...