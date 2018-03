Mundo

Governo e guerrilha retomam o diálogo

As equipas de negociações do Governo da Colômbia e da guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) retomaram ontem, em Quito o diálogo de paz, dois meses após ter sido interrompido.

A delegação do Governo colombiano confirmou na conta do Twitter o reatamento do diálogo e afirmou que o seu chefe negociador, Gustavo Bell, está em Quito desde quarta-feira. Um porta-voz do ELN também confirmou à Agência Efe que o início da mesa de diálogo se realiza na fazenda Cashapamba, no leste da capital equatoriana, que foi a sede das conversações.

O Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, havia confirmado na segunda-feira a decisão de retomar os diálogos de paz com o ELN, suspensos em 10 de Janeiro, após uma onda de atentados atribuídos a este grupo armado.