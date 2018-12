Mundo

Governo faz aposta forte nas energias renováveis

Victor Carvalho

O Governo de Cabo Verde continua apostado em promover o desenvolvimento, virando-se agora para uma forte aposta no sistema de energias renováveis com as quais prevê cobrir, até 2030, mais de metade das necessidades do país, reduzindo desse modo a dependência do exterior e de combustíveis fósseis.

Programa do Executivo cabo-verdiano prevê mais produção de energias limpas até 2030

Fotografia: DR

Num encontro com jornalistas, para falar do programa director para o sector, o ministro da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde, Alexandre Monteiro, disse que o plano é um “instrumento importante” para a implementação do programa nacional para a sustentabilidade energética.

Alexandre Monteiro disse na ocasião que no curto prazo a aposta é aumentar dos actuais 20 para 30 por cento a penetração de energias renováveis no país, mas que até 2030 o objectivo é ultrapassar os 50 por cento de energias limpas na rede.

O plano global e sustentado, segundo o ministro, será apresentado no próximo mês aos parceiros durante uma conferência internacional que o Governo organiza em Paris para promover o país e mobilizar financiamentos para os seus projectos de desenvolvimento.

Outro dos objectivos desse plano é reduzir a dependência externa, sublinhando o ministro haver necessidade de o país fazer “investimentos estratégicos” na rede e nos sistemas de armazenagem de energia de modo a evitar situações como a que está actualmente a viver, com as reservas a atingirem o ponto de “quase ruptura”.



Escassez de reserva de água

Actualmente, o Executivo de Cabo Verde debate-se com um problema que se prende com a escassez de reservas de água, que, segundo o ministro da Agricultura e Ambiente, só dá para três a quatro meses.

No final da sessão de abertura da VIII Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN), que decorreu recentemente na cidade da Praia, Gilberto Silva alertou para a situação e disse que os resultados do presente ano agrícola “não são bons”, embora sejam “melhores que os do ano passado”.

Em 2017 quase não choveu em Cabo Verde e a precipitação registada este ano ficou aquém das necessidades, pelo que os lençóis freáticos estão em níveis inferiores aos desejáveis.

Segundo o ministro, em algumas das barragens a água nem sequer ultrapassa a reserva técnica e nas duas em que isso acontece o volume apenas garante um consumo para três ou quatro meses.

Para fazer face a este problema, o Governo diz estar a preparar medidas de excepção, com a aplicação das quais deverão ser disponibilizados seis milhões de dólares.

Segundo dados do inquérito nacional sobre a vulnerabilidade alimentar e nutricional das famílias, recentemente divulgado na cidade da Praia, apenas um terço da população cabo-verdiana come frutas e legumes, enquanto 6 por cento das crianças menores de cinco anos têm excesso de peso e obesidade.

“Em Cabo Verde depende-se bastante dos hábitos alimentares, das nossas tradições e é lá que temos de mudar. Não tem a ver com a disponibilidade dos alimentos nos mercados, mas sobretudo com a escolha e o acesso financeiro das famílias aos produtos”, sublinhou Gilberto Silva.



Fórum contra malária

Cabo Verde assumiu, recentemente, a presidência do Fórum Interministerial da Iniciativa para a Eliminação da Malária na sub-região do Sahel (SaME), através da eleição do ministro da Saúde e da Segurança Social cabo-verdiano, Arlindo do Rosário, como presidente da organização, durante uma reunião dos ministros dos oito países que compõe a região do Sahel (Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Burkina Faso, Mali, Níger, Cabo Verde e Chade).

O mandato na liderança do Fórum Interministerial da Iniciativa para a Eliminação da Malária na sub-região é de três anos, tendo o Burkina Faso ficado com a vice-presidência. Esta iniciativa visa erradicar a malária na sub-região até 2030.