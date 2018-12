Mundo

Governo monta sirenes para alerta de inundações

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique (INGC) instalou um sistema sonoro de alerta contra inundações, capaz de chegar a cerca de 50 mil pessoas em risco de cheias na província de Gaza, sul do país. “O novo sistema electrónico de sirene poderá mudar o curso da história desta população”, disse a directora do INGC, Augusta Maíta, citada ontem pelo diário “O País”.

Fotografia: DR

O sistema de alerta foi instalado na zona baixa do rio Limpopo, uma região habitada e propensa a inundações. Parte das nove sirenes já está montada na capital provincial de Gaza, Xai-Xai, e no distrito de Chibuto. Nas restantes vão ser instaladas no distrito de Chókwè.

O sistema custou 23 milhões de meticais (326 mil euros) e tem sete quilómetros de abrangência. A aquisição do material contou com a ajuda da Agência Dinamarquesa de Desenvolvimento.