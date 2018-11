Mundo

Governo pede levantamento de sanções contra a Eritreia

O Governo etíope assegurou em Addis Abeba, que o levantamento das sanções impostas pelas Nações Unidas contra a Eritreia repercutirá positivamente em todo o Corno de África, noticiou a Prensa Latina.

De acordo com uma nota do ministério etíope das Relações Exteriores, espera-se que na próxima semana o Conselho de Segurança (CS) da ONU aprove um projecto de resolução com vista a terminar o embargo de armas e outras restrições específicas contra a Eritreia, como a proibição de viagens e a congelação de activos. A ONU havia imposto estas sanções para obrigar as autoridades eritreias a resolverem a disputa fronteiriça com Djibuti sobre a península de Ras Doumeira e o território adjacente.

No informe ao Conselho de Segurança, datado de 12 de Outubro, o Grupo de monitoria da Somália e Eritreia não encontrou evidência concludente de que o Estado do Mar Vermelho tem dado apoio ao grupo terrorista al-Shabab. Por outro lado, o documento precisa que as facções armadas que actuavam contra Addis Abeba, com o apoio eritreu, assinaram acordos de paz com o Governo etíope.