Mundo

Governo promete desarmar grupos rebeldes até Dezembro

O Conselheiro de Segurança que as Nações Unidas têm permanentemente na República Centro Africana, Onanga-Anyanga, anunciou, segunda-feira, em Bangui, que está a ser desenvolvido um programa no sentido de garantir que até ao final do ano sejam desarmados os diferentes grupos que actuam na região oeste do país.

Fotografia: DR

No encontro com a imprensa estrangeira acreditada em Bangui, Onanga-Anyanga sublinhou que desde 2014, altura em que foi criada a Minusca (força de manutenção de paz das Nações Unidas) foram feitos esforços no sentido de “extinguir as chamas do devastador conflito intercomunitário que assola a República Centro Africana”.